Ekonomi Rusya - Türkiye Karayolu Taşımacılığı anlaşması: Resmi Gazete'de yayımlandı!
Ekonomi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rusya ile Türkiye arasında Karayolu Taşımacılığı anlaşması imzalandı. Söz konusu Milletlerarası Antlaşma ile Türkiye ile Rusya arasındaki yük taşımacılığı Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 20 Haziran 1988 tarihli anlaşmasının yerini alan yeni protokol yürürlüğe girdi. Söz konusu Milletlerarası Antlaşma ile Türkiye ile Rusya arasındaki yük taşımacılığı kolaylaşacak, 100 milyar dolar ticaret hedefi için altyapı güçlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının onaylanması, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İki ülke arasındaki ticari taşımacılığı hızlandıracak milletlerarası anlaşma, 20 Haziran 1988 tarihinde imzalanan eski anlaşmanın yerine geçecek.

Buna göre, yük ve yolcu taşımacılığını modernize ederek sınır geçişlerini kolaylaştırılacak.

Türkiye'nin uluslararası lojistik ağını güçlendirirken, Karadeniz ve Orta Koridor'da stratejik avantaj sağlayacak anlaşma sayesinde gümrük prosedürleri de sadeleştirerek ihracatçılar için fırsat oluşturması bekleniyor.(ekonomiankara)

Hamas'tan yapılan açıklamada İbrahim Anlaşmaları'na katılan Kazakistan'a tepki gösterildi. Ülkelere İsrail'le ilişkileri kesme ve normalleşm..
Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
