Allah'ın kanunları olan şeriatı uygulayan Afganistan'dan üzücü haber
"Vazifemiz dünyayı memnun etmek değil şeriatı uygulamak" diyerek Allah'ın kanunlarını uygulamaya devam edeceğini duyuran Afganistan'dan üzücü haber geldi.
Afganistan'da şiddetli yağışlara bağlı sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.
Tolo News'in haberine göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetiminden yapılan açıklamada, ülkede etkili olan şiddetli yağışlara bağlı sel ve heyelanlara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, bu afetler nedeniyle son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İlk belirlemelere göre yağışlardan 603 ailenin ve su altyapısının etkilendiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık 480 evin yıkıldığı kaydedildi.
Böylece, ülkede son günlerde şiddetli yağışlara bağlı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı.
Şeriatı uygulayarak Müslüman ülkelere örnek oluyorlar
Baskılara boğun eğmeyen Afganistan İslam Emirliği'nde Adalet Bakanı Abdulhakim Şer'i "Vazifemiz dünyayı memnun etmek değil şeriatı uygulamak" diyerek Allah'ın kanunlarını uygulamaya devam edeceklerini söylemişti.