Terörist İsrail'e içeriden darbe! Mahkeme kararını duyurdu

İsrailli Hak Örgütü Adalah tarafından yapılan açıklamada, Adalah Hukuk Direktörü Suhad Bishara ile örgütün avukatlarından Muna Haddad'ın, İsrail Meclisinin onayladığı Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören yasanın geçersiz sayılması talebiyle Yüksek Mahkemeye acil başvuruda bulundukları bildirildi.

Hükümeti Adalah'ın başvurusuna yanıt sunmakla yükümlü kılan Yüksek Mahkemenin, yasaya da 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı çıkardığı belirtildi.

Adalah'ın Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvuruda, söz konusu yasanın yaşam hakkını tamamen ortadan kaldırdığı ve bu yasa kapsamında hüküm giyenlere ağır ve insanlık dışı cezalar öngördüğü ifade edildi.

İSRAİL'İN İDAM YASASI "IRKSAL AYRIMCILIK VE APARTHEİD" SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sunulan dilekçenin içeriğine yer verilen açıklamada, Filistinli esirleri hedef alan idam cezasının İsrail'in "apartheid" kararlarından biri olduğu ifade edildi.

Filistinlilerin yaşam hakkını tamamen ortadan kaldıran yasanın benzer konuda suçlanan Yahudileri muaf tuttuğuna işaret edilen açıklamada, yasanın açıkça ırksal ayrımcılık ve apartheid sistemini güçlendirdiği vurgulandı.

"YARGI BAĞIMSIZLIĞINI BALTALADI"

Yasanın, uluslararası hukuk hükümleri ve İsrail'in bu kapsamda üstlendiği yükümlülüklerle doğrudan ve esaslı biçimde çeliştiği belirtildi.

Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasasının "adil yargılanma ilkesine aykırı olduğu ve yargı bağımsızlığını baltalandığının" altı çizildi.

Yasanın ayrıca askeri mahkemelerde basit çoğunlukla idam cezası verilmesine imkan tanıdığı ve savcılığın talebi ya da onayı olmaksızın da bu cezanın uygulanmasına olanak sağladığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra yasanın, hükmün infazı için "çok kısa bir süre" (90 gün) öngördüğü, bunun da yargılamanın yeniden gözden geçirilmesi imkanlarını sınırladığı ve idama mahkum edilen kişilerin avukatları ile aileleriyle görüşmelerine kısıtlamalar getirdiği ifade edildi.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLARA İDAM CEZASI ÖNGÖREN YASA

İsrail Meclisi, pazartesi günü, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabulle onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse onları ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

OY BİRLİĞİ ŞARTI ARANMIYOR

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki bölgelerde yaşayan Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İDAM CEZASI ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇEVRİLEBİLECEK

İsrail'de yargılanan mahkumlar için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.