CHP’lilere dokunan yanıyor! Tacizi ifşa etti hayatıyla ödedi

Buğra Kardan İstanbul

Büyük rezaletlere imza atan CHP’li belediye başkanlarının maskelerini düşüren isimlerin acı akıbetleri zihinleri bulandırmaya başladı. Yolsuzluk zanlısı eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun amcasının ve Beylikdüzü Belediyesi çalışanının intihar ettiği ayrıca şaibeli diploma dosyası üzerinde çalışan gazeteci Telat Çabuk’un kalp krizinden öldüğü haberi kafalarda soru işaretlerine neden olurken Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin sosyal medyadan tacizine uğrayan Elif Tuana Torun’un araba çarpması sonucu hayatını kaybetmesi tüm Türkiye’yi dehşete düşürdü. Torun, Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde bir otomobilin altında kalmış ve ağır yaralı olarak Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Talihsiz kız, iki gün yoğun bakımda tutulmuştu. CHP’li Dede’ye dava açan Eilif Tuana Torun, hayatta olsa 24 Nisan’da mahkemeye gidip ifade verecekti. Torun, davanın ilk duruşmasında Dede tarafından kendisine gönderilen mesajları afişe edecekti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Torun’un ölümüyle birlikte gözler Dede’ye çevrildi. 16’sında hayata veda eden Torun yürekleri dağlarken ard arda gelen şüpheli ölümler, “CHP’lilere dokunan yanıyor” yorumuna yol açtı.

CHP ‘KORKU EVİ’NE DÖNÜYOR

Son vaka usulsüzlükleri ve ahlâksızlıkları araştıran ya da afişe eden ancak ölümden kaçamayan figürleri tekrar hatırlattı.

Yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’nun amcası Ali İmamoğlu, 2012’de borçlarından ötürü Büyükçekmece’de tabancasıyla intihar etmişti. Amca İmamoğlu’nun o dönem yolsuzluktan yargılanan Ekrem’in aleyhinde tanıklık yaptığı iddia edilmişti.

Beylikdüzü Belediyesi’nde veznedar olarak çalışan İmam Hatip Lisesi mezunu Yaşar Uçar, 2019’da Ekrem İmamoğlu yönetimince ‘zimmetine para geçirmek’le itham edilmişti. Bu itham Uçar’ı intihara sürüklemişti. Uçar’ın eşi Arzu Turgut Uçar, adli süreçte belediye tarafından delillerin karartıldığını savunmuştu. İmamoğlu’na tepkili olan Uçar, “Ben zamanında Ekrem İmamoğlu’na inanmış biriydim. Bu yanlıştan döndüm. Ben Türkiye adına seviniyorum. Türkiye büyük bir beladan kurtuluyor bence” demişti.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğuna işaret eden gazeteci Telat Çabuk’un baba Hasan İmamoğlu tarafından tehdit edildiği için şikâyetçi olmasından bir gün sonra da kalp krizinden öldüğü havadisi gündeme bomba gibi düşmüştü. Peş peşe gelen gizemli ölümler, “CHP korku evine dönüyor” endişelerini kuvvetlendirdi.

EMNİYET TİTİZLİKLE İNCELEMELİ

Akit’e konuşan gazeteci-yazar Mustafa Albayrak da, şunları söyledi: “Elif Tuana’nın ölümünün tesadüf eseri olduğunu düşünmüyorum. Araç çarpması sonucu yaşamını yitirmesi çok enteresandır. Elimde bir delil olmamakla birlikte gelişmeleri yakından takip eden biri olarak ‘Bu ne tesadüf’ diye sormadan edemiyorum. Tesadüf olduğuna inanmak çok zor. Çünkü Tuana, CHP’li başkanın kendisine taciz mesajları gönderdiğinden yakınıp yargıya başvurmuştu. Olayın ardından ibretlik vakalarla da karşılaşıldı. Görünüşte sunucu Özlem Gürses, Dede’nin AK Partili olduğu yalanını ortaya attı. Tuana’ya araba çarpması çok acı, rastlantı olamaz. Bu olaya ‘rastlantı’ demek saflık olur. Eminim ki emniyet güçleri ‘cinayet’ olduğunu tahmin ettiğimiz bu olayı açıklığa kavuşturacak. Bunun dışında ‘Tuana, acaba başka şeyler de biliyordu’ sorusunu sormamak da elde değil. Çok enteresandır, CHP’lilerin suçlarına ya da günahlarına şahit olanlar ölüyor. İmamoğlu’nun skandallarını araştıran ya da ortaya dökenler ya intihar ediyor ya kalp krizi geçiriyor. Kurtlar Vadisi dizisini izleyenler bilir. Orada Baron, Polat Alemdar için ‘Onu yakından tanıyanların tamamı ölü’ diyor. Beylikdüzü’nde, İstanbul’da, Giresun’da vuku bulan şüpheli ölümleri de böyle görmek gerek. Umarız yargı ve emniyet güçleri tahkikatları yapar ve hakikatleri ortaya çıkarır. Dileriz, geçmişe dönük çalışmalar da yapılır.”