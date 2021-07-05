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Gündem Rusya Türkiye kararını duyurdu
Gündem

Rusya Türkiye kararını duyurdu

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), 12 Temmuz'dan itibaren Rusya’daki 13 kentten daha Türkiye’ye uçuşların başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 17:31:00 -
Rusya Türkiye kararını duyurdu

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın 13 kentinden daha Türkiye’ye uçuşların başlatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej, Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi ve Tümen şehirlerinde bulunan uluslararası havaalanlarından doğrudan Türkiye'ye uçuşların başlayacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, daha önce Rusya'dan, İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılan uçuşlara yeni karar ile birlikte İzmir'in de ilave edildiği ifade edildi.

 

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