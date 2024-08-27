Rusya duyurdu: Türkiye indirim yaptı, resmen açıklandı! Rus turistlerin en çok ziyaret Türkiye... İlan edildi
Rus turistlerin en çok ziyaret ettiği destinasyonun Türkiye olması birçok ülkeyi tedirgin ederken Turizm alanında gelişmeye başlayan ülkeler bu kez Rus turistleri ülkesine çekmek için resmi adımları atmaya başladı. Türkiye'ye giden Rus turistleri kazanmak isterken Türkiye'ye gitmek için uygun fiyatlı tatil fırsatlarıyla ideal dönem" reklamları yoğunlaştı. Sezon sonu indirim sebebi ile yeni bir yoğun akış başladı.
Okula dönüş zamanının yaklaşması ile turizm sektörü yeniden hareketlendi. turizmajansi'nın aktardığı habere göre: Eylül ayı rezervasyonlarında geçen seneye göre yüzde 20 oranında artış olduğunu söyleyen u Onur Otruş, sezon sonuna kadar bu oranın daha da yükselmesini beklediklerini dile getirdi.
Mevsim normallerinin üzerinde ilerleyen hava sıcaklıkları, henüz tatile gidemeyenler ya da yaz bitmeden bir kere daha tatil yapmak isteyenlere tatil imkanı sunuyor.
Eylül ayı rezervasyon taleplerini değerlendirdi. Onur Otruş, bu dönemde misafirlerinin yoğun olarak Bodrum ve Kuşadası’nın yanı sıra Alanya, Side ve Kemer bölgelerine rezervasyon yaptırdıklarını belirtti. Rezervasyon adetlerini geçen sene ile karşılaştıran Onur Otruş “Eylül ayının ilk haftaları, okullar açılmadan tatil yapmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bir tarih. Bu sene rezervasyonlarımızda geçen seneye göre yüzde 20 oranında artış olduğunu söylemek mümkün. Bu rakamın ay sonuna kadar yüzde 25’e ulaşmasını bekliyoruz.” dedi. Temmuz ve Ağustos aylarında genellikle uzun süreli konaklamaları tercih eden misafirlerinin Eylül’de ortalama 3-4 gece konaklamalı planlar yaptığını belirten Otruş “Güney Ege ve Akdeniz’e yönelik tatil planlamalarının, okullar açıldıktan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz. Bu sene sezon Ekim sonuna kadar devam edecek. Daha sakin ve nispeten serin havalarda tatil yapmak isteyenlerin Eylül’ün ikinci yarısı ve Ekim ayı için planlamalar yaptığını görüyoruz” açıklamasında bulundu.
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