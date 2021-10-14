Rusya, Türkiye ile doğrudan çatışmayı göze alamaz

MÜNÜBE YILMAZ

Suudi Arabistan'da İngilizce yayın yapan ilk gazete olma özelliğini de taşıyan Arab News’te Türkiye’nin Suriye’ye yeni bir operasyon düzenleyip düzenlemeyeceği konusu masaya yatırıldı. Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen saldırıda iki özel harekat polisinin şehit olmasının ardından gözlerin Ankara’ya çevrildiğini yazan gazete, mevcut durumun Soçi’de görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Suriye konusunda ortak bir noktaya varamadığını gösterdiğini ileri sürdü.

“Ankara, son birkaç ayda İdlib'deki askeri varlığını güçlendirdi”

Uzmanların “Türkiye son birkaç ayda İdlib'deki askeri varlığını güçlendirdiği için saldırıların bölgedeki statükoyu önemli ölçüde değiştirmesi muhtemel değildir ve bu aynı zamanda Rusya'nın Türkiye ile doğrudan çatışma riskini göze alamamasına da sebep olmaktadır” görüşlerine yer veren gazete, Suriye'deki Türk kontrolündeki bölgelere yönelik son saldırıların Rusya'dan güçlü bir mesaj taşıdığını okuyucularına aktardı.

“Rusya, teröristlere göz yumuyor”

Türkiye’ye yönelik saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerin çoğunlukla Ruslar tarafından kontrol edildiğini hatırlatan Arab News, Moskova’nın, bünyesinde terör örgütü PKK/YPG’nin de olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) her türlü saldırısına göz yumduğunu belirtti.

“Türkiye, yakın bir zamanda kara harekatı düzenlemez”

“Geçen ay YPG saldırısında Türk askerleri öldürüldüğünde, Türkiye misilleme yaptı ve ilginç bir şekilde Ruslar Türkiye'ye boş bir alanı vurarak karşılık verdi. Bu, diplomatik bir mesajdır. Bu son olay, Rusya'nın teröristlerin elindeki bölgelere doğrudan herhangi bir saldırı başlatmak yerine Türk tarafını Moskova ile iletişim kurmaya zorlama taktiğinin bir tezahürüdür. Rusya, bu alanda kozları olduğunu göstermek istiyor. Türk kontrolündeki bölgelere yönelik saldırıları durdurma gücüne sahip olsalar da bunu yapmıyorlar. Çünkü Ankara'ya herhangi bir saldırı başlatmadan önce Rus muadillerini gözden geçirmesini hatırlatmak istiyorlar” ifadelerinin kullanıldığı yazıda ayrıca, Türkiye’nin yakın bir zamanda Tel Rıfat bölgesine kara harekatı düzenlemeyeceği öngörüsünde bulunuldu.