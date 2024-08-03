Rusya Türk devini ikna etmek için gizlice Türkiye'ye geldi! Ülkemize gelin ve üretime başlayın

Rusya'nın Vladimir bölgesi Valisi Aleksandr Avdeyev, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini duyurdu.



Avdeyev, Türkiye'deki beyaz eşya üreticisi Vestel'in tesisini ziyaret ettiklerini ve şirketi Aleksandrov bölgesinde projelerini yeniden hayata geçirmeye davet ettiklerini belirtti.



Vestel, 2014 yılında Aleksandrov bölgesindeki beyaz eşya üretim projesini durdurmuş ve 2016 yılında tesisi tamamen kapatarak ekipmanlarını taşımıştı. Rus basınına göre şirketin o dönem bu kararı ekonomik kriz nedeniyle aldığı açıklanmıştı.



Vali Avdeyev, Ekim 2013'te İranlı bir şirketin fabrikayı satın almak istediğini ancak anlaşmanın gerçekleşmediğini ifade etti. Şimdi vali, Aleksandrov bölgesinde oluşturulan özel ekonomik bölge ile Vestel'in yatırımcılarını yeniden çekmeyi amaçlıyor.



Avdeyev ayrıca Türk inşaat şirketlerini de bögeye davet etti. Bölgede projelerin zamanında tamamlanmasıyla ilgili büyük sorunlar yaşandığını belirten Avdeyev, "Türk şirketlerinin bu alanda katkı sağlayabileceğini düşünüyorum" dedi.



TürkRus.Com'da 3.11.2022 tarihinde şu haber yayınlamıştı:

Vestel, Rusya pazarında üretime geri mi dönüyor?

Rusya’da üretime başlayan ilk Türk sanayi şirketlerinden olan, ancak altı yıl önce fabrikasını kapatan Vestel’in yeniden Rusya’da üretime başlayabileceği bildirildi.



Kommersant gazetesinin haberinde, "Türk beyaz eşya ve elektronik üreticisi Vestel, Rusya'da üretime yeniden başlamayı planlıyor. Şirket, Moskova yakınlarındaki Aleksandrov’da bulunan tesisini sadece kendi ürünlerinin üretimi için değil, aynı zamanda fason üretim için de yeniden açabilir” denildi.



Gazete haberini, piyasanın önde gelen online beyaz eşya satıcısı Holodilnik.ru'nun pazarlama müdürü Aleksey Pogudalov'a ve bazı başka kaynaklara dayandırdı.



Vestel’in Aleksandrov’da kapalı duran tesisini sadece kendi ürünlerinin üretimi için değil, aynı zamanda Whirlpool, Electrolux ve Zanussi gibi markalara eskisi gibi fason üretim yapmak için kullanabileceği kaydedildi.



Uzmanlar, üretimin yeniden başlamasıyla Vestel'in Rusya pazarında güçlenebileceği, ancak şirketin Aleksandrov'daki tesisinin modernizasyonu için önemli yatırım yapması gerekeceği görüşünde. Vestel'in pazarlama şirketi Rusya'da resmen faal durumda. SPARK-Interfax'a göre, LLC Vestel-SNG 2002 yılında tescil edildi ve Türk Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret'e ait. 2021'de şirket 1,4 milyar ruble ciro ve 82 milyon ruble net zarar rapor etti. Vestel'in altı yıl önce ütretimi durdurduğu ancak henüz satılmadığı anlaşılan tesisi, 44 bin metrekare alana sahip tek katlı iki üretim binasından oluşuyordu. 2013 yılında tesiste yıllık olarak LCD TV'lerin üretim kapasitesi 1 milyon adet, çamaşır makinesi 350 bin, buzdolabı -500 bin adet olarak açıklanmıştı. Üretime son verilmeden önce toplamda bin 200 kişi istihdam ediliyordu.



Kommersanta'a göre sektör temsilcileri, diğer markalarla rekabetin azalması ve segmentte ortalamanın altında konumlanması nedeniyle Vestel'in Rusya pazarında önemli bir pay alma şansına sahip olduğunu düşünüyor.



Vestel yetkilieri ise bu konuda henüz bir yorumda bulunmadı.



Moskova yakınındaki Aleksandrov'daki Vestel üretim tesisi 2003 yılında açıldı. Projeye yapılan toplam yatırım 40 milyon dolar kadardı. 2016 yılında şirket, Rusya’daki üretimi, ekonomik açıdan karlılığını yitirdiği gerekçesiyle durdurdu.



1 Mart 2016’da Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ iştiraki Vestel CIS Ltd'nin, Rusya'daki üretim faaliyetlerinin durdurulduğu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bir açıklamayla bildirmişti.



Açıklamada, Vestel'in Rusya'da beyaz eşya ve televizyon üretimi ve satışıyla iştigal eden yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel CIS Ltd'nin üretim faaliyetlerinin, olumsuz piyasa koşulları dolayısıyla 2015 yılı içinde kademeli şekilde azaltılarak durdurulduğu, satış faaliyetlerinin ise devam ettiği aktarılmıştı. Açıklamada, 'Fabrika ve üretim ekipmanlarının kullanımı ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmalarımız devam emektedir. Vestel CIS Ltd'nin 2014 yılında grubumuzun konsolide cirosu içindeki payının yüzde 2'nin altında gerçekleşmiş olduğu göz önüne alındığında, üretimin bu aşamada durdurulmuş olmasının faaliyetlerimiz üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır' ifadelerine de yer verilmişti.



TürkRus o tarihte kapatılma haberini şu ayrıntıyla vermişti:



"Vestel’in Moskova yakınlarındaki Aleksandrov kasabasında bulunan fabrikasına 2000’lerin sonunda bazı yabancı gruplar satın almak için teklif vermiş, ancak Zorlu Grubu fiyatı az bularak satmamıştı. Ancak geçen yıllar içinde sıkıntılarını aşamayan ve zarar etmeye başlayan fabrika sessiz sedası üretimini durdurmuştu."

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