Rusya Türk bankalarıyla ilgili şok gelişmeyi duyurdu: Bir bir kapatılıyor

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Rus şirketlerinin Türkiye'deki banka hesaplarıyla ilgili yaşanan ve Rus basının gündemine bir kez daha taşınan sorunlarla ilgili açıklama yaptı.



Günlük basın birfinginde Peskov'a, Vedomosti gazetesinin bu sabah yayınladığı "Türkiye'deki bankalar Rus şirketlerin hesaplarını kapatmaya başladı" haberi sordu.



Peskov Kremlin'in Türk bankalarındaki kişi ve şirketlerin sorunlarından haberdar olup olmadığı sorulduğunda, "Evet biliyoruz. Türk ortaklarımız ve meslektaşlarımızla aktif bir diyalog halindeyiz ve bu sorunları tartışıyoruz" dedi.



Kremlin sözcüsüne göre, bu sorunun aşılması için Türk tarafıyla “aktif bir diyalog” yürütülüyor.

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