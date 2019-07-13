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Rusya tüm dünyaya duyurdu: Yakından izliyoruz

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, NATO ülkelerinin ve müttefik ülkelerin düzenledikleri Breeze-2019 tatbikatını takip ettiklerini duyurdu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:49
Rusya tüm dünyaya duyurdu: Yakından izliyoruz

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Karadeniz Filosu’nun NATO ülkelerinin ve müttefik ülkelerin her yıl düzenledikleri Breeze-2019 tatbikatını izlediğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Rusya Karadeniz Filosu’na ait deniz uçakları ve kıyı tipi füze sistemlerinin NATO ülkelerinin ve müttefik ülkelerin düzenledikleri Breeze-2019 tatbikatını izlediği kaydedildi.

Deniz uçakları devriye uçuşu yapıyor, füze sistemleri de görevde

Deniz uçaklarının devriye uçuşları yaptığı belirtilen açıklamada, Bal ve Bastion adlı kıyı tipi füze sistemlerinin de görevde olduğu, ayrıca radyoelektronik takip yapıldığı vurgulandı.

Tatbikatta Türkiye'de bulunuyor

Karadeniz’de devam eden tatbikata Arnavutluk, Bulgaristan, İngiltere, Yunanistan, Gürcistan, Danimarka, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Moldova, Norveç, Polonya, Romanya, ABD ve Türkiye silahlı kuvvetleri katılıyor.

Ukrayna ve ABD’nin birlikte yürüttüğü Sea Breeze 2019 tatbikatı ise dün sona erdi. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, tatbikata yaklaşık 30 gemi, 30 hava aracı ve 900’un üzerinde deniz piyadesinin katıldığı duyuruldu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:49
  1. Rusya
  2. ABD
  3. Breeze-2019

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