Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, en fazla gıda ihracatı Çin, Türkiye ve Kazakistan'a yapılıyor. Son on yılda uygulanan yaptırımların tarım ve sanayi kompleksine etkilerini değerlendiren bakanlık, 2023 yılı sonunda APK ürünlerinin ihracat hacminin 43,5 milyar dolara ulaştığını ve bu miktarın %88'inin dost ülkelerle yapıldığını belirtti.



İzvestiya'nın aktardığı verilere göre Çin, 7,6 milyar dolar ile en büyük ithalatçı olurken, Türkiye 5 milyar dolar, Kazakistan ise 3,3 milyar dolar ile ikinci ve üçüncü sırada.



Tarım Bakanlığı, Rusya'nın tarımsal ihracatının son on yılda 2,6 kat artarak 2023 yılı sonunda 43,5 milyar dolara ulaştığını vurguladı. 2013 yılında bu rakam 17,1 milyar dolar seviyesindeydi. Bugün Rusya, 160'dan fazla ülkeye gıda ürünü ihraç ediyor. Buğday, bezelye, arpa, yağlık keten, dondurulmuş balık gibi ürünlerin dünya lideri konumunda olan Rusya'nın ihracatında ayçiçek yağı ve diğer birçok ürün de önemli yer tutuyor.



2024 yılının ilk yarısında tarımsal ürünlerinin ihracatı 20,4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu miktarın %90'ı dost ülkelere yapıldı. Bakanlık, ihracat coğrafyasının 160 ülkeye kadar genişlediğini ve lider ithalatçı ülkelerin sıralamasının değişmediğini belirtti.