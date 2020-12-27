  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Rusya tarih verdi... Hava hedeflerine karşı kullanılacak
Teknoloji

Rusya tarih verdi... Hava hedeflerine karşı kullanılacak

Rus ağır saldırı insansız hava aracı Ohotnik'in 2021 yılındaki tatbikatlarda ilk kez hava hedeflerine karşı silah kullanacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 14:17:00 -
Rusya tarih verdi... Hava hedeflerine karşı kullanılacak

Rus uçak endüstrisinden bir kaynak, Rusya’nın saldırı fonksiyonlu ilk ağır İHA’sı Ohotnik’in (Avcı) 2021'deki tatbikatlarda ilk kez hava hedeflerine karşı silah kullanacağını bildirdi.

Sputnik’e konuşan kaynak, "Ohotnik İHA’sının daha önce Su-57’lerde test edilen "hava hava" sınıfı ilk füze atışları 2021'in ikinci yarısı için planlanıyor. Atışların gerçek hava hedeflerine yapılması öngörülüyor" dedi.

Kaynak, "havadan karaya" silahlarla da test edilecek olan Ohotnik’in uzun menzilli insansız önleme aracı olarak kullanılabilen tam teşekküllü ve çok işlevli bir İHA haline geleceğini kaydetti.

Ohotnik’in ilk uçuşu Ağustos 2019’un başında gerçekleşmiş ve yaklaşık 20 dakika sürmüştü. Bir operatör tarafından yönlendirilen tek motorlu 20 tonluk savaş aracı, ilk test uçuşunda 600 metre irtifada birkaç tur atarak başarıyla yere inmişti.

Suhoy şirketi tarafından geliştirilen ve Rus ordusunda saldırı işlevleri bulunan ilk İHA olması beklenen yeni savaş aracı, radarlara karşı neredeyse görünmez kılan özel malzemeler ve kaplamalar kullanılarak, "Uçan Kanat" şemasına göre üretildi. Ohotnik’in üzerindeki AL-31 serili turbo motor, Su-27 avcı uçaklarında kullanılıyor.

Silah donanımlarının içinde bulunacağı tahmin edilen yeni İHA'nın maksimum kalkış ağırlığı 20 tonu buluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN Türk'te gergin anlar! Hakan Bayrakçı canlı yayını terk etti
Gündem

CNN Türk'te gergin anlar! Hakan Bayrakçı canlı yayını terk etti

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenip canlı yayını terk etti. Bayrakçı bir süre sonra video k..
Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım
Medya

Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım

TRT 1’de yayınlanan ve Akli Film’in yapımcılığını yaptığı Pazartesi akşamlarının lideri olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümündeki bü..
Alpay Özalan Yılmaz Özdil'e ağzının payını verdi
Siyaset

Alpay Özalan Yılmaz Özdil'e ağzının payını verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 'Cumhuriyet Heykel Partisi' dediği için kendisini hedef alan Yılmaz Özdil'e, 'Senin de boş vaktin ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay