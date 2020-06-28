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Dünya

"Rusya Taliban'a ABD askerlerini öldürmesi için para verdi" iddiasına Trump'tan cevap

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli New York Times gazetesinin haberinde yer verdiği "Rusya'nın Taliban'a, Afganistan'da ABD askerlerini öldürmesi için ödül verdiği" iddialarını yanıtladı. Trump, "Kimse bana, Pence'e ya da Meadows'a, Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerine ‘sözde saldırıları' olduğuna dair bilgi vermedi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 16:12:00 -
"Rusya Taliban'a ABD askerlerini öldürmesi için para verdi" iddiasına Trump'tan cevap

New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif ettiğini iddia etti. Söz konusu iddialara ABD Başkanı Donald Trump’tan yanıt geldi.

"Kimse böyle bir bilgi vermedi"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse bana, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e ya da Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Mark Meadows’a, ‘kimliği belirsiz bir kaynaktan’ alınan bilgilerle sahte haber kaynağı New York Times’ta iddia edildiği gibi Rusya’nın Afganistan’daki ABD askerlerine yönelik ‘sözde saldırılar’ gerçekleştirdiğine dair bilgi vermedi" dedi.

"Rusya'ya karşı kimse bizim kadar sert tavır sergilemedi"

Trump, "Rusya üzerinde Trump Yönetimi kadar hiçbir yönetim sert tavır sergilemedi. Yozlaşmış Joe Biden & Obama ile Rusya, Ukrayna'nın önemli bölgelerini devraldı. Muhtemelen başka bir sahte Times işi. Kim bu kaynak?" ifadelerini kullandı.

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