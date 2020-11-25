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Aktüel Rusya-Tacikistan ortak askeri tatbikatı başladı
Aktüel

Rusya-Tacikistan ortak askeri tatbikatı başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:32:48 -
Rusya-Tacikistan ortak askeri tatbikatı başladı

TAŞKENT (AA) - Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssü olan 201. Rus askeri üssünde görevli askerler ile Tacikistan silahlı kuvvetlerinin düzenlediği ortak askeri tatbikat, Tacikistan'ın Afganistan sınırı yakındaki Sambulı poligonunda başladı.

Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Sambulı askeri poligonunda başlayan Rusya-Tacikistan ortak tatbikatında, yasa dışı yollarla ülkeye giren silahlı çetelerle mücadele ve bunların etkisiz hale getirilmesi senaryoları gerçekleştirilecek.

Tatbikatta, "Orlan-10" insansız hava araçları keşif birimleriyle iş birliği halinde sınır bölgelerini izleyerek, yasa dışı yollarla ülkeye sızan silahlı çeteleri tespit edecek. Bununla ilgili bilgilerin askeri komutanlık merkezine bildirilmesi sonrası topçu birlikler tarafından bölgeye saldırı düzenlenerek düşman etkisiz hale getirilecek.

​​​​​​​28 Kasım'a kadar ülkedeki diğer poligonlarda da devam edecek ortak askeri tatbikatta çok sayıda Tacik askerinin yanı sıra ülkede bulunan Rus askeri üssünde görevli 3 binden fazla asker ile aralarında askeri helikopter, piyade savaş aracı, zırhlı personel taşıyıcı, insansız hava aracı ve çoklu roket sisteminin de bulunduğu 550 askeri araç ve teçhizat katılacak.

Rusya'nın Tacikistan'da 7 binden fazla askerinin görev yaptığı üs, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042'ye kadar ülkede faaliyet gösterecek.


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