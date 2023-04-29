Rusya sürpriz gelişmeyi dünyaya duyurdu: Türkiye ile anlaştık

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye ile hava yolu ulaşımında karşılıklı olarak seferlerin artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Türkiye ile Rusya, hava yolu ulaşımında karşılıklı seferlerin artırılması konusunda anlaşmaya vardı. Rusya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Rusya arasında üst düzeyde kabul edilen anlaşmaların uygulanması amacıyla Rus havacılık otoritesi ve Türk hava yolu şirketleri arasında Rusya'ya haftada 49 ek sefer konulması talebi, Rus havacılık otoriteleri tarafından kabul edildi. Buna karşılık olarak Rus hava yolu şirketlerinin Türkiye'ye haftada 720'den fazla sefer düzenlemesi planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Şu an farklı güzergahlarda haftalık karşılıklı olarak 629 uçuş gerçekleştiği hatırlatılırken, anlaşmayla birlikte Rusya ve Türkiye arasındaki uçuşların haftada bin 300'ü geçebileceği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu NGS nükleer yakıt yükleme programı öncesi telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, karşılıklı uçuşların artırılması yönünde fikir birliğine varıldığı duyurulmuştu.