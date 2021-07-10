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Dünya Rusya, Suriye’de yeni bir operasyona mı hazırlık yapıyor?
Dünya

Rusya, Suriye’de yeni bir operasyona mı hazırlık yapıyor?

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesini hedef alan Rusya saldırıları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 00:58:00 -
Rusya, Suriye’de yeni bir operasyona mı hazırlık yapıyor?

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesini hedef alan Rusya saldırıları devam ediyor. Rusya'nın desteklediği rejim güçleri de kara saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye bölgesindeki sivil yerleşimler Rus savaş uçaklarınca hedef alındı.

Rusya'ya ait savaş uçaklar Cebel Zaviye'nin Cusef ve Ayn Leruz beldelerini hedef alırken, Beşar Esed rejimine bağlı topçular da Belyun, Arnaba ve El Bera yerleşimlerini karadan hedef aldı.

Rusya İdlib'e yönelik yeni bir askeri hamle mi planlıyor?

Rusya İdlib'e yönelik askeri operasyona başlayabilir

İdlib'in güneyine yönelik son günlerde artan kara ve hava saldırıları nedeniyle Rusya'nın İdlib'e yönelik yeni bir kara harekatına hazırlanıyor olabileceği ifade ediliyor.

Saldırılarda 55 sivil hayatını kaybetti

Suriye Sivil Savunma ekipleri tarafından açıklanan verilere göre, bir ay içinde Rusya ve Beşar Esed rejiminin bölgeye yönelik bombardımanlarında 55 sivil hayatını kaybetti.

 

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