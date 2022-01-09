Rusya Suriye’de İran’la değil o ülkeyle işbirliği eğiliminde

Münübe Yılmaz

İbranice yayın yapan Nziv adlı internet sitesi, Rusya’nın Suriye’de İran’la değil, İsrail’le işbirliği eğiliminde olduğunu yazdı. Moskova yönetiminin Suriye’ye gelişmiş S-400 hava savunma sistemleri yerleştirdiğini, fakat bu sistemleri İsrail’in hava saldırılarına karşı kullanmadığını aktaran Nziv, “Ruslar, İsrail’in hem Esed ordusuna hem de Suriye’deki İran destekli gruplara saldırılar düzenlemesine müsaade ediyor. Bu durum, artık ‘herkesin bildiği bir sır’ haline geldi. Örneğin, İsrail’in 28 Aralık’ta Rusya’nın Suriye’deki ana üssünün bulunduğu Lazkiye’deki limana yaptığı hava saldırısında İran’ın Suriye’ye gönderdiği silah konteynerleri vuruldu. Ancak Moskova yönetimi bu saldırıyı önlemek için kılını bile kıpırdatmadı” diye yazdı.

“Rusya, hava savunma sistemlerini kesinlikle İsrail’e karşı kullanmaz”

Söz konusu saldırının İsrail’in İran’ın Suriye’ye gönderdiği silahları yok etmeye yönelik ikinci teşebbüsü olduğunu hatırlatan Nziv internet sitesi, “Bu saldırının olduğu gece Rusya'nın S-400'leri de Suriye'nin hava savunma sistemleri de İsrail uçakları için çalıştırılmadı. Doğrusunu söylemek gerekirse, Rusya, hava savunma sistemlerini kesinlikle İsrail’e karşı kullanmaz. Bunun sebebini, iki ülke arasındaki daha geniş kapsamlı anlaşmada aramak lazım” ifadesine yer verdi.