0553 313 94 23

Rusya 'Su-57' uçağını Suriye'de havalandırdı

Rus ordusuna ait 5'inci nesil savaş uçağı Su-57, Suriye'de deneme uçuşu yaptı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:41
Rusya 'Su-57' uçağını Suriye'de havalandırdı

Rus ordusunda "hayalet uçak" olarak hizmet verecek 5'inci nesil savaş uçağı Su-57, Suriye'de deneme uçuşu yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, test aşamasında olan Su-57 model 5'inci nesil savaş uçağının Suriye'deki deneme uçuşu görüntülerini yayınladı. Bakanlık, Su-57 test uçuşlarıyla ilgili video görüntüleri ve yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, 5'inci nesil uçağın gerçek savaş durumunda yeteneklerini doğrulamak için uçuşların yapıldığı belirtilerek, uçuşlar sırasında yüksek sıcaklıklarda ve diğer zor koşullarda uçağın uçuş performansı, akıllı bilgi ve yönetim kompleksi ile silah sistemi dahil var olan tüm sistemlerin çalışmasının kontrol edildiği ifade edildi.

10'dan fazla uçuş gerçekleştirildi

Ayrıca Su-57 mürettebatının Suriye'de 10'dan fazla uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Öte yandan, görüntülerindeki iki Su-57 uçağının test uçuşlarını Suriye'nin hangi bölgesinde ve hangi tarihlerde yaptığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan Su-57 model 5'inci nesil çok amaçlı avcı savaş uçağı, görünmezlik özelliği nedeniyle Rus ordusuna "hayalet uçak" teknolojisi ile hizmet verecek.

6 adet öncül üretime sahip Su-57’nin ilk deneme uçuşu 2010'da yapılmıştı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:41
  1. Rusya
  2. Su-57
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
    1. TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün..
    2. İzmir'de durdurulan minibüste..
    3. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    4. Irak Cumhurbaşkanı, KİK Genel..
    5. TCMB döviz kurları
    6. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın..
    7. 70’lik İngiliz Lord, 41 yaşındaki..
    8. TOKİ Ereğli Orhaniye konut fiyatları
    9. Silahlı saldırıya uğrayan kaleci..
    10. Vatandaşların çağrı merkezinden..
    11. CHP'de deprem! 19 isim istifa etti
    12. Sivasspor yeni teknik direktörünü..
    13. Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe..
    14. Kerkük'teelektrik dağıtım şirketi..
    15. Fuat Çapa'dan ülke gündemine bomba..
    16. Irak Cumhurbaşkanı, KİK Genel..
    17. Şifalı bitkiler hangi hastalıklara iyi..
    18. Bakan Dönmez'den 'TürkAkım' açıklaması!
    19. Bebeklerde kulak arkası şişlikler
    20. Liderler talimatı verdi, son boru..
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Suriye'de binlerce savaşçı hazır! Başkan Erdoğan'dan işaret bekliyorlar
    Suriye'de binlerce savaşçı hazır! Başkan Erdoğan'dan işaret bekliyorlar