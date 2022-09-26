Rusya son dakika | Rusya okul baskını neler yaşandı?
Rusya'nın Izhevsk kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kayıpları olduğu açıklandı. Peki, Rusya'da son durum nedir? Okul saldırı kim neden yaptı?
Rusya'nın Izhevsk kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Olayda güvenlik görevlisi dahil aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği 220 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Yetkililer saldırganın bina içerisinde kendisini vurarak intihar ettiğini de duyurdu.