Rusya şoku yaşayan Haluk Levent 'Az önce haber geldi' diyerek flaş gelişmeyi duyurdu!

Şarkıcı Haluk Levent, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlattığını sosyal medyadan duyurdu.

52 yaşındaki şarkıcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Moskova için zorunlu PCR testi sonucu Kovid pozitif çıkmıştım. Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti. Öksürük, ağrı, ateş filan. Hiç, hiçbirini yaşamadım. Bugün 8. gün ve az önce haber geldi. Testim negatif. Herkesin rahat atlatması dileğiyle" diye yazdı.