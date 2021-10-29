Rusya SİHA’larla baş edemiyor

LEVENT SONAT

Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA’ların Suriye, Irak, Libya ve Karabağ’dan sonra Ukrayna’nın Donbas bölgesinde de kendini göstermesi Rusları çıldırttı. Ukrayna’nın topraklarındaki Moskova destekli ayrılıkçı Ruslara karşı kullandığı SİHA’lar dün de Rus basınının ana gündem konusuydu.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, Donbas’ta Rus yanlısı milislerin kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşması Rusya’da endişeye yol açtı. Rus haber sitesi ‘avia-pro’, Türkiye’nin, Donbas’a yapılacak saldırılar için Ukrayna’ya 18 Bayraktar TB2 SİHA’yı daha gönderdiğini duyurup, Ankara’nın bunları Rusya’ya karşı kullanması için hediye ettiğini iddia etti.

Haber sitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, en az 30 Bayraktar TB2 saldırı uçağı ile donanmış durumda olduğunu belirterek, “Her ne kadar bu veriler için bir teyit olmasa da, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri baharda 18 Türk İHA’sını hizmete aldı. Şimdi bu, Ukrayna ordusuna milislerin savunma hatlarını ve pozisyonlarını tek bir büyük baskınla kelimenin tam anlamıyla yok etme fırsatı veriyor” dedi.

Rusya içinde meydan okuma

Rus köşe yazarı ve askerî stratejist Akim Apachev ise, Ukrayna ordusunda hizmette olan 30 insansız hava aracının; kendi kendine bağımsızlığını ilan eden Donbas cumhuriyetleri için değil, aynı zamanda Rusya için de ciddi bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

Rus Hava Sistemleri, Türk SİHA'larıyla başa çıkamadı

Türk SİHA’larının yüksek hassasiyetli ve çok etkili silahlar olduğunu belirten Apachev, “Hem Libya’da hem de Suriye’de Rus hava savunma sistemleri bu sorunla kolay başa çıkamadı. Evet, Rus Silahlı Kuvvetlerinin bu ‘hava aracına’ karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok. Kendi tahminlerime göre, Ukrayna şu anda 30’dan fazla Bayraktar TB2 birimi ile donanmış durumda ve bu, her şeyden önce, yaklaşan olaylara bir şekilde tepki vermesi gerekecek olan Rusya için, hem Suriye’de hem de Donbas’ta ciddi bir meydan okuma anlamına geliyor” dedi.



Bu arada Ukrayna’nın, bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının derinliklerine doğru ilerlemeye başladığı ve Staromaryevka yerleşimini ele geçirmeyi başardığı bildirildi. Ukrayna’nın sahada ilerlemesinin SİHA’lar sayesinde olduğu bildirildi.

Almanya bile rahatsız oldu

Öte yandan; Almanya, Ukrayna’nın Rus yanlısı ayrılıkçıların işgali altındaki Donbas bölgesinde Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanmasını eleştirdi.