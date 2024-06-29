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Dünya Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Rus birlikleri Ukrayna'nın 'Mig-29' tipi savaş uçağı, 119 İHA'yı imha etti
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Rus birlikleri Ukrayna'nın 'Mig-29' tipi savaş uçağı, 119 İHA'yı imha etti

Yeniakit Publisher
2024-06-29 16:22:00 - 2024-06-29 16:26:12
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Rus birlikleri Ukrayna'nın 'Mig-29' tipi savaş uçağı, 119 İHA'yı imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, "Mig-29" tipi savaş uçağı ve 119 insansız hava aracının vurulduğunu ve Donetsk bölgesinde Şumı yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Rus birlikerleri dün de Razdolovka yerleşim biriminde kontrolü sağlamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna savaşındaki birliklerin ilerleyişine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şumı yerleşim birimini kurtardı ve cephedeki pozisyonlarını iyileştirdi" denildi.

Ukrayna ordusuna ait "Mig-29" tipi savaş uçağı ve 119 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 616 uçak, 276 helikopter, 26 bin 896 İHA, 535 hava savunma füze sistemi, 16 bin 453 tank ve zırhlı araç, 1359 çok namlulu roketatar, 11 bin 60 obüs ve havan topu ile 23 bin 76 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada ise Donetsk bölgesinde Razdolovka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.
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