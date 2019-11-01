Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Başarıyla tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, "İlk ortak devriyede, 110 kilometreden daha uzun bir güzergahta, Suriye-Türkiye sınırından 6 kilometre derinlikte Derbesiye gümrük geçiş noktasından batıya doğru gidildi ve geri dönüldü. Devriye yaklaşık 4 saat sürdü. Ortak devriye ekipleri, birkaç büyük yerleşim birimindeki durumu inceledi" ifadelerini kullandı.

"Kürt güçlerin çekilip çekilmediği kontrol edildi"

Sınır hattındaki devriye faaliyeti sırasında Rus askeri polisinin Suriyeli sınır muhafızlarıyla birlikte 22 Ekim tarihli Rus-Türk mutabakatında yer alan Kürt güçlerin sınırın 30 kilometre ötesine çekilmesiyle ilgili maddenin uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettiğini aktaran bakanlık, halkın güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanması için destek sunulduğunu da vurguladı.

"Ortak devriye 9 araçlık konvoyla gerçekleştirildi"

Savunma Bakanlığı, ortak devriyenin Rus askeri polisinin 'Tigr' ve 'Tayfun' tipi zırhlı araçları ile Türk askerinin 'Kirpi' tipi zırhlı araçlarının yer aldığı 9 araçlık konvoyla yapıldığını belirterek, konvoyun güvenliğinin BTR-82 tipi Rus zırhlı personel taşıyıcı tarafından sağlandığının altını çizdi.

22 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan mutabakat zaptı uyarınca, Suriye'de 'güvenli bölge' uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ortak kara devriye faaliyetlerine bugün başlanmıştı.