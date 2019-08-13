Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağına yaklaşan NATO uçağına müdahale Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi üzerinde Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu taşıyan uçağa yaklaşan F-18 Hornet tipi NATO uçağının uzaklaştırıldığını açıkladı.

Rusya'dan yapılan açıklamada Savunma Bakanı Şoygu'nun içerisinde bulunduğu uçağa yaklaşan NATO uaçağının, askeri jetler tarafından uzaklaştırıldığı belirtildi. MOSKOVA'YA HAREKET ETTİ Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu taşıyan uçağın, NATO üyesi Polonya ve Litvanya arasında kalan ana karaya bağlı olmayan Rusya toprağı Kaliningrad'tan başkent Moskova'ya doğru hareket ettiği belirtildi. Şoygu'yu taşıyan uçaktan kaydedilen görüntülerde NATO'ya ait F-18 tipi uçağın, bakanı taşıyan uçağın yakınında seyir halinde olduğu görülüyor. Görüntülerde bir süre sonra F-18 tipi uçak yaklaşan Su-27 tipi uçaktan uzaklaşmak için keskin bir manevra yaptığı göze çarpıyor.

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