Rusya savaş uçaklarını modernize etti! Tu-160M savaş uçakları: özelliğini herkese gösterdi! Ruslar güvende

Rus devlet şirketi Rostec tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kazan’a çalışma ziyaretinde bulundu. Bölgede bulunan fabrikaya ziyaret gerçekleştiren Putin, yeni modernize edilen Tu-160M stratejik bombardıman uçaklarını inceledi. Paylaşılan görüntülerde fabrikada 4 adet yeni Tu-160M uçağının olduğu görülüyor.

Putin 21 Şubat’ta yaptığı gezide Tu-160M kokpitinde yaklaşık 10 dakika zaman geçirdi. İncelediği uçağa Tataristan’ın ilk Cumhurbaşkanı Mintimer Şeymiyev’in (Mintimer Shaimiev) onuruna onun isminin verilmesini önerdi. Putin burada gazetecilere, “Bu savaş uçağına Mintimer Şeymiyev’in adını verelim. Bu kişi sadece Tataristan için değil tüm Rusya için birçok şey yapmış bir adam.” dedi.

22 Şubat’ta ise Putin tesiste bulunan Tu-160M uçaklarından birisi ile uçuş gerçekleştirdi. Fabrikadan havalanarak göklerle buluşan Putin, yarım saat boyunca uçuş gerçekleştirdi. Putin uçuştan sonra yaptığı açıklamada, “Geminin komutanına söylediğim gibi, şimdi Savunma Bakanlığı liderliğine bir kez daha söyleyeceğim. Elbette bu yeni uçağı Silahlı Kuvvetlere kabul edebilirsiniz. Profesyonel olmayan bir bakışla bile görülebilir. Güvenilirliği çok yüksektir.” dedi.

Tu-160 uçaklarının modernizasyonu

Rusya’nın başlattığı bu modernizasyon çalışması Putin’in 2015 yılındaki direktifi doğrultusunda başladı ve uçağın aviyonik, radar ve navigasyon sistemlerini iyileştirmenin yanı sıra yeni silah sistemlerini entegre etmeyi amaçlıyor. Modernize kapsamında Tu-160’ın güncellenmiş şekline Tu-160M ismi verildi. Program kapsamında modernize edilen ilk Tu-160M bombardıman uçağının ilk uçuşu 12 Ocak 2022’de gerçekleşti. Mevcut tüm Tu-160 bombardıman uçaklarının bu yeni standarda getirilmesi planlanıyor.

Bu modernizasyon, yaklaşık 2027 yılında hizmete girmesi beklenen yeni nesil Gelecek Vaat Eden Uzun Menzilli Havacılık Kompleksinin (PAK DA) gelişine kadar geçici bir boşluğu dolduruyor. PAK DA’nın Tu-95 gibi eski modellerin yerini alması amaçlanıyor. Şu anda Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri bünyesinde 14 adet Tu-160 stratejik bombardıman uçağı faaliyet gösteriyor.

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Tu-160M’deki önemli geliştirmeler arasında ataletsel navigasyon, elektronik harp, yakıt yönetimi ve silah kontrol sistemlerine yönelik güncellemeler de dahil olmak üzere yerleşik elektronik sistemlerinde yapılan yükseltmeler yer alıyor. Tu-160M’nin ayrıca selefi olan Kh-101’in yeteneklerini ve menzilini aşan Kh-BD füzesi gibi gelişmiş silahlarla da donatılması planlanıyor.