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Sağlık Rusya Sağlık Bakanı duyurdu: Önümüzdeki hafta...
Sağlık

Rusya Sağlık Bakanı duyurdu: Önümüzdeki hafta...

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 60 yaş üstü vatandaşların aşılanması çalışmalarının önümüzdeki hafta başlayabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 16:37:00 -
Rusya Sağlık Bakanı duyurdu: Önümüzdeki hafta...

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e konuşan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 60 yaş üstü vatandaşlarda aşılama çalışmalarının önümüzdeki hafta başlayabileceğini belirtti.

Rusya'da yaşlı kesime önümüzdeki hafta aşı vurulmaya başlanıp başlanmayacağı sorusuna, "Evet, öyle olmasını umuyoruz” cevabını veren Muraşko, şu anda 60 yaş üstü vatandaşlarda yapılan klinik testlerin sonlanma aşamasında olduğu bilgisini de paylaştı.

Muraşko daha önce Rusya'nın yaşlı kesiminin yüzde 60'ına aşı yapılmasının planlandığını bildirmişti.

N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin tescil sonrası faz 3 araştırmaları 40 bin kişinin katılımıyla Moskova'da sürüyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektör Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona ise 14 Ekim’de tescil edilmişti.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin üçüncü koronavirüs aşısı için de klinik çalışmalar devam ediyor, aşı yıl sonuna kadar tescil edilebilir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede toplu aşılamanın bu hafta başlaması için talimat vermişti. Önceliğin doktor, öğretmen ve diğer risk gruplarına verileceği aşılama, ücretsiz ve isteğe bağlı olarak yapılacak.

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