Rusya S-500'leri ateşledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, S-500 füze savunma sistemlerinin testlerinin başarılı geçtiğini ve bu sistemlerin orduya tedarik edilecek teçhizatlar sırasına girdiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı yönetimi ve savunma sanayii kompleksindeki işletmelerle yapılan toplantıda konuşan Putin, "Hava-Uzay Kuvvetleri'nde füze alaylarının yüzde 70'i S-400 sistemleriyle donatılmış durumda. Sırada testleri başarılı bir şekilde tamamlanmak üzere olan S-500'lerin orduya tedariki var" dedi.

Rusya'nın ordusunu ve donanmasını geliştirmeye devam edeceğini kaydeden Putin, "Zorlu uluslararası durum, sınırlarımızın yanı başındakiler de dahil Rusya'ya yönelik potansiyel riskler ve tehditler, ordumuzun sürekli olarak ve yüksek düzeyde savaşa hazır olmasını gerektiriyor. Bu nedenle ordumuzun ve donanmamızın yapısını ve kapsamını iyileştirmeye, modern silahlarla, askeri ve özel teçhizatla aktif şekilde donatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın istikrarının ve güvenliğinin sağlanmasının kilit faktörü olan stratejik nükleer kuvvetlerin geliştirilmesine en yüksek önemin atfedilmesi gerektiğini söyleyen Putin, "Sizin de bildiğiniz ve artık herkesin bildiği gibi, Rus ordusu hipersonik silahlara sahip olan dünyanın ilk ordusu. Burada 'Avangard' sistemi söz konusu ve ayrıca 'Kinjal' hipersonik füzelerini taşıyan uçaklar halihazırda 160'dan fazla uçuş gerçekleştirdi. Rusya'nın sahip olduğu bu büyük potansiyeli geliştirmeliyiz" diye konuştu.