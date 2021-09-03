Rusya S-400'ler için sinyali verdi: Engel yok

Doğu Ekonomik Forumu kapsamında açıklamada bulunan Yevgeniy Şugayev, "Belarus stratejik bir partnerimiz, aynı Birlik Devleti içinde yaşıyoruz" dedi.

Şugayev açıklamalarına, "S-400 ihracat amaçlı da bir sistem olduğu için, elbette diğer şeyler bir yana, Belarus'un bu konudaki ihtiyacını karşılamak mantıklı olacaktır. Şu an itibarıyla bunun için bir engel, kısıtlama görmüyorum" sözleriyle devam etti.

Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da Rus S-400 sisteminin ülkesine sevkiyatının yapılabileceğini belirtmişti.

Belarus’un envanterinde şu an S-300 sistemleri bulunuyor.