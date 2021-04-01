Rusya resmen tehdit etti! Onları yıkıma uğratırız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptığı son dakika açıklamasında, Donbass'ta yeni savaş başlatma girişimlerinin Ukrayna'nın bölünmesine yol açabileceğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donbass'ta yeni savaş başlatma girişimlerinin Ukrayna'nın bölünmesine yol açabileceğini söyledi.
Sputnik'te yer alan habere göre Rus Pervıy Kanal'a demeç veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şunları söyledi:
"Ukrayna yıkıma uğrar"
"Devlet Başkanı Vladimir Putin kısa süre önce söylemişti ancak bu sözler bugün de geçerli; Donbass'ta yeni savaş başlatmaya çalışanlar Ukrayna'yı yıkıma uğratır"
Rusya'nın ABD öncülüğündeki Batı'nın Ukraynalı politikacıları Donbass'ta sıcak bir çatışma başlatmaya teşvik etmeyeceğini umduğunu kaydeden Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü:
"Askerler, sıcak bir çatışma başlatmaya yönelik eylemlerin vereceği zararı anlıyor. Umarım ki askerler, ABD öncülüğündeki Batı tarafından kışkırtılan siyasetçiler tarafından bu yönde teşvik edilmez"