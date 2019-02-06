0553 313 94 23

Rusya resmen duyurdu: 6 ay içinde çekiliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan altı ay içerisine ayrılacaklarını duyurdu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:27
Rusya resmen duyurdu: 6 ay içinde çekiliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'den altı ay içinde resmen çıkacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'den altı ay içinde resmen çıkacağını duyurdu.

Tek taraflı olarak çekilecekler

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF’den tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD'yi INF’yi ihlal etmekle suçlayarak, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:27
  1. Rusya
  2. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları
    1. Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları
    2. "Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur"
    3. Türkmenistan'da 1. Hazar Ekonomik..
    4. Dükkanını "Karlos" ve "Roberto"yla..
    5. Hayvanseverler için yurt dışı rotaları
    6. Kazakistan’da ilk mekanik kalp..
    7. BTM girişimcileri global marka..
    8. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na..
    9. AK Partili adaydan 'Transformers'..
    10. Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel..
    11. Edirne'de sağanak
    12. Nijerya'nın ilk hattatları Türkiye'nin..
    13. UEFA Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da..
    14. Kayak tutkunlarının huzur ve güvenliği..
    15. Şok iddia! Kılıçdaroğlu Abdullah..
    16. Çanakkale'de derede kaybolan genci..
    17. Red Bull Music'ten "Gazinoda Disko"
    18. Eski devlet başkanına cinsel taciz..
    19. Terörist elebaşı için kutlamaya..
    20. Çölyak hastaları glutensiz yemek..
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi