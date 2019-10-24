Rusya resmen devreye girdi, Putin'in yeni hamlesi ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6.5 saat süren görüşme sonrası imzalanan Soçi Mutabakatı Suriye'de yeni bir dönem başlatıyor.

Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad ve Rasulayn gibi bölgeler YPG'den temizledi. Türkiye, sınırın diğer bölgelerindeki YPG varlığı için Rusya ile masaya oturdu.

Rusya'nın yeni dönemde atacağı olası adımları değerlendiren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz, "Her ne kadar Rusya, resmi olarak YPG'yi terör örgütü olarak tanımasa da Soçi Mutabakatı ile birlikte PKK fiilen bir terör örgütü olarak tanımış oldu. Bu örgüte karşı mücadele etmeyi Rusya, Türkiye'ye tahaahüt etti. Suriye bunu Adana Mutabakatı ile tanımıştı ama Rusya da devreye girmiş oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"YPG ofisi göstermelikti"

YPG/PKK ofisinin Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinden hemen sonra açıldığına dikkat çeken Yılmaz, "Bu ofis olağanüstü şartlarda açılmıştı. Ben o ofisin hiçbir şekilde çalışmadığını ve hatta kapısının dahi açılmadığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk artık Rusya'nın elinde"

Erdoğan ile Putin arasındaki zirveden sonra imzalanan Soçi Mutabakatı'nın Rusya'ya önemli sorumluluklar getirdiğine dikkat çeken Yılmaz şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, PYD/PKK tehdidinden tüm sınırları boyunca kurtulduğu gibi, sorumluluğu Rusya ve rejime atmış oluyor. PKK, Türkiye için bir sıkıntı çıkaracaksa, Rusya ve Esed rejimi ile karşı karşıya gelmek zorunda. Zaten Rusya, PKK/YPG'yi ABD tarafından kullanılabilen bir unsur olarak düşünüyor. Moskova için YPG/PKK'nın bitirilmesi aynı zamanda ABD'nin Suriye içerisinde kullanacağı kartın yok edilmesi anlamına gelir"

"Rusya PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanmayacaktır"

Türkiye ile Rusya arasında ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Rusya, Türkiye ile olan ilişkilede artık PKK/PYD'i tercih edecek durumda değil. Putin basın toplantısında vurguladı. Türkiye ile Rusya arasında ilişkiler sadece Suriye ile sınırlı değil. Ekonomik ve askeri anlamda çok büyük hedeflerimiz var. Birbirimizle entegrasyon anlamında, çok gayret gösteriyoruz ve büyük hedeflerimiz var dedi. Bu PKK/PYD'i korumak ve Türkiye'ye karşı kullanmak için bir strateji yürütmeyecektir. Türkiye ile Rusya arasında ilişkiler böyle gittikçe, böyle bir durum söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.

(Yeni Şafak)