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Dünya Rusya resmen dalına bastı! ABD bu açıklamalara ne diyecek?
Dünya

Rusya resmen dalına bastı! ABD bu açıklamalara ne diyecek?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin kendi eylemlerini kısıtlayan anlaşmaları uygulamak istemediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:53:00 -
Rusya resmen dalına bastı! ABD bu açıklamalara ne diyecek?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübünce düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

ABD'nin ve Avrupa Birliği’nin (AB) siyasetini değerlendiren Lavrov, ABD’nin birçok uluslararası anlaşmadan çekildiğine dikkat çekti.

Lavrov, "ABD, uluslararası sahada ekonomi, ticari ve herhangi bir alanda kendi eylemlerini kısıtlayan anlaşmaları uygulamak istemiyor." dedi.

Lavrov, ABD’nin yaptırım, tehdit ve ültimatom gibi araçları kullanarak yıkıcı bir politika izlediğini ifade etti.

"Onlarla konuşmaktan vazgeçmeliyiz"

AB ve Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Lavrov, "Batı'da dış siyasetten sorumlu şahıslar, karşılıklı saygı çerçevesinde konuşmaya ihtiyaç duyulduğunu anlamıyor. Muhtemelen bir süreliğine onlarla konuşmaktan vazgeçmeliyiz." diye konuştu.

Lavrov, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, "Rusya ile jeopolitik ortağı olamadıkları" yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatarak "İstedikleri gibi olsun." dedi.

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Yorumlar

abdrhman

it iti ısırmaz birde güçsüz biri olursa ısırırlar
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