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Dünya Rusya resmen açıkladı: Ukrayna ordusu, zehirlemek için kimyasal silah kullandı! Eğer iddialar doğruysa tam bir skandal!
Dünya

Rusya resmen açıkladı: Ukrayna ordusu, zehirlemek için kimyasal silah kullandı! Eğer iddialar doğruysa tam bir skandal!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 20:12:00 - 2023-11-28 20:15:41
Rusya resmen açıkladı: Ukrayna ordusu, zehirlemek için kimyasal silah kullandı! Eğer iddialar doğruysa tam bir skandal!

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov'dan büyük iddia geldi: Ukrayna ordusunun gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah kullandığını ileri sürdü.

Kirillov, 3.Genç Bilim İnsanları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun savaş esnasında kimyasal silah kullandığını öne süren Kirillov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri operasyon esnasında gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah bileşenlerini kullandığı 17 kez tespit edildi. Bu, en az 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Kirillov, söz konusu kimyasal bileşenlerin pahalı olduğunu ve sadece bir ülkede üretildiğini söyledi.

 

 
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