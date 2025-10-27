Rusya'dan dikkat çeken Putin-Trump zirvesi açıklaması! ABD'nin İnisiyatifinde

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir zirve yapılmasının tamamen Amerikan tarafının inisiyatifine bağlı olduğunu söyledi. Lavrov, Macaristan’da yayın yapan “Ultrahang” adlı YouTube kanalına verdiği röportajda, “Amerikalılar için rahat bir tempoda ilerlemeye hazırız” dedi.

DAVET GELDİ AMA GERİ ÇEKİLDİ

Lavrov, Trump’ın Budapeşte’de bir zirve önerdiğini ve Putin’in de bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirtti. Ancak 23 Ekim’de Beyaz Saray’ın daveti iptal ettiğini söyleyen Lavrov, kısa süre sonra ABD tarafının bu iptalin bir erteleme anlamına geldiğini ifade ettiğini aktardı.

ALASKA ZİRVESİNİN UZLAŞMALARINA SADIKLIK VURGUSU

Hafta başında ABD’li Senatör Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Lavrov, görüşmede Putin ile Trump arasında Alaska’da varılan uzlaşmalara Rusya’nın sadık kalacağını teyit ettiğini söyledi. Lavrov, yeni bir görüşmenin şu anda gündemlerinde olmadığını, ancak tüm sürecin ABD’nin kararına bağlı olduğunu yineledi.

UKRAYNA KONUSUNDA “TAMPON BÖLGE” VURGUSU

Röportajın dikkat çeken diğer bölümünde Lavrov, Ukrayna’daki savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’nın Anayasaya göre Rusya’ya ait olduğunu belirten Lavrov, bu bölgelerin yanı sıra Ukrayna’nın bazı alanlarının daha Rus kontrolüne geçtiğini söyledi. “Ukraynalılar, Rusya’nın tartışmasız topraklarına topçu ve İHA saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Bu yüzden bir tampon bölgeye ihtiyacımız var,” dedi.

“ODESSA DA RUS ŞEHRİDİR”

Lavrov, Ukrayna’nın Odessa kentinin de tarihsel olarak bir Rus şehri olduğunu savunarak, Ukrayna’nın tarafsız kalması, NATO’ya üye olmaması ve nükleer silah edinmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, ülkedeki Rusça konuşan nüfusun haklarının güvence altına alınmasının şart olduğunu yineledi.

AVRUPA ÜLKELERİ VE UKRAYNA’YA ELEŞTİRİ

Lavrov, Ukrayna ve bazı Avrupa ülkelerinin, Rusya ile ABD arasında doğrudan diplomatik temaslara karşı çıktığını iddia etti. Bu ülkelerin ABD yönetimine baskı yaparak, şartsız ateşkesi desteklediklerini ileri sürdü.

FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİNE TEPKİ

Sergey Lavrov, Finlandiya’nın NATO’ya katılmasını da eleştirerek bunun “bir hata” olduğunu savundu. NATO'nun doğuya genişlemesine karşı olduklarını bir kez daha dile getirdi.