  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Rusya Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle bir maç daha ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 13:20:20 -
Rusya Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle bir maç daha ertelendi

ANKARA (AA) - Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'da forma giyen futbolcularda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle takımın bugün Ural ile yapacağı lig karşılaşması ertelendi.

Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Orenburg'da oyuncu ve teknik ekibe yapılan testlerde 10 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve kulübün karantinaya alındığı belirtildi.

Orenburg'un bugün Ural'ı konuk edeceği karşılaşma ertelenirken, sonraki testlerde çıkan sonuçlara göre takımın lig fikstürü belli olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta askıya alınan Rusya Premier Lig, 19 Haziran'da yeniden başlamıştı. Ligde Dinamo Moskova ile Krasnodar arasında 21 Haziran'da oynanması planlanan lig maçı da bazı futbolcularda yeni tip koronavirüse rastlanmasının ardından ertelenmişti.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı