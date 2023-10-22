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Dünya Rusya posta terminalini vurdu
Dünya

Rusya posta terminalini vurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-22 08:10:00 -
Rusya posta terminalini vurdu

Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki bir posta terminaline düzenlediği füze saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki "Novaya Pochta (Yeni Posta)" terminalini füze ile vurduğunu belirtti.

Saldırı sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktaran Sinegubov, yaralılar arasında durumu ağır olanların olduğunu, gerekli tüm tıbbi yardımın sağlandığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, posta terminalinin sıradan bir sivil tesisi olduğunu, Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, "Cephede elde ettiğimiz sonuçlarla Rus terörüne her gün karşılık vermeliyiz. Terörle mücadelede dünyanın birliğini daha da güçlendirmeliyiz ve bunu yapıyoruz. Rusya terör ve cinayetle hiçbir şey elde edemez. Tüm teröristler için tek bir son, bu yaptıkları için cezalandırılmak." ifadesine yer verdi.

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