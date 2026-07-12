Rusya Ordusu 9 Müslüman sivili katletti!

Batı Afrika ülkesi Mali'de Müslüman sivillere yönelik saldırılar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen son saldırılarda ülkenin orta ve batı kesimleri hedef alındı.

Rus askerleri ve cunta güçleri tarafından düzenlenen saldırıların ülkenin orta kesimindeki Segou ve batı kesimindeki Kayes illerinde düzenlendiği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Segou ilinin Nanigu köyüne baskın düzenleyen askeri güçler çok sayıda sivili alıkoydu. Alıkonulan sivillerden 9'unun cesetleri infaz edilerek bölgedeki kuyulara atılmış halde bulundu.

Kayes ilinin Vusi yerleşimi ve çevresinde de sivillere ait evler ve dükkanlar saldırıya uğradı. Saldırıda sivillere ait mülkler ağır zarar gördü.

Bamako yönetimi, son yıllarda ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde askeri operasyonlarını yoğunlaştırırken, bu operasyonlarda sivillerin sıklıkla hedef alınıyor.

Cuntanın sivillere yönelik katliamlarının son dönemde arttığı dikkat çekiyor.

Nisan ayı sonunda cihat yanlısı gruplar ve Tuaregler, geniş kapsamlı saldırılarla cuntayı hedef almıştı. Mali cuntası ise bu harekatın ardından sivilleri hedef alan saldırılarına hız verdi.

Kaynak: Mepa News