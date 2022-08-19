  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya nüfus azalmasına karşı kesenin ağzını açtı! 10 çocuk yapana 16 bin 500 dolar verilecek
Dünya

Rusya nüfus azalmasına karşı kesenin ağzını açtı! 10 çocuk yapana 16 bin 500 dolar verilecek

Vladimir Putin, nüfus azalmasına karşı kesenin ağzını açtı. 10 ve üstü çocuğu olan kadınlar “Kahraman Anne” unvanının yanı sıra 1 milyon rublelik (16 bin 500 dolar) ödülün de sahibi olacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 06:51:00 -
Rusya nüfus azalmasına karşı kesenin ağzını açtı! 10 çocuk yapana 16 bin 500 dolar verilecek

Rusya’nın nüfusunda endişe verici bir düşüşle karşı karşıya kalan Başkan Vladimir Putin, 1944’te Rusları ailelerini genişletmeye teşvik etmek için kurulan Sovyet döneminden kalma bir ödülü bu hafta yeniden hayata geçirdi.

Pazartesi günü bir kararnameyle açıklanan “Kahraman Anne” ödülü, on veya daha fazla çocuğu olan kadınlara verilecek. Tek seferlik 1 milyon ruble (300 bin TL) ödeme yapılacak olmasının en önemli sebebi, genç nüfusu artırmak.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kahraman değil...

Bunlar olsa olsa tavşan anne olur. On ve üzeri çocuk doğurana 16500 $ para ödülü verilecekmiş. Bu para ile enaz on çocuğa nasıl bakılacak . Yapmayın. Enaz üç çocuk dense onu anlarım. Şu anda nüfusun kendini yenileyebilmesi için 2 ila 3 çocuk yapılması gerekiyor.

BAŞKAN

Miktarı TR az buldum. 3 desen çıkar gelirim. :)
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23