Rusya ne yapacağını şaşırdı! Türkiye'den almaya başladı
Ukrayna savaşı nedeniyle birçok ülkenin yaptırımlarına maruz kalan Rusya, Türkiye'den bavul ithal etmeye başladı.
Yaptırımlar sonrası Batılı hazır giyim markalarının terk ettiği Rusya’da, bavul ticareti yerine yurt dışındaki internet mağazalarından ürün getirmek yaygın hale geldi.
Msk1.ru, yaptırımlar sonrası Türkiye’den Rusya’ya Levi`s, Hilfiger, Adidas, Zara gibi markaların ürünlerin uygun fiyatlara gönderildiğine dikkat çekti.
Sitenin görüştüğü Alina isimli bir kişi, “Moskova’ya online ürün siparişinin maliyeti kilogram başına yaklaşık 9 dolar. Moskova’ya ortalama teslimat süresi 10 gün. Paketleme, sevkiyat ve Rusya içi sevkiyat için kurye servisine teslimat bu fiyata dahil. Örneğin, Moskova’dan Ufa’ya teslim süresi 4-5 gün” dedi.
Özellikle Telegram üzerinden ürünlerin reklamının yapıldığı, yurt dışından getirilen ürünlerin satışında çok ciddi rekabetin başladığı belirtiliyor.
Ukrayna operasyonunu başlamasının ardından, önde gelen Batılı hazır giyim markalarının çoğu Rusya’daki faaliyetlerini durdurmuştu.