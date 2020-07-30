Rusya Müftüler Konseyi'nden Ayasofya açıklaması: Ümmet, Rus devletinin pozisyonuna destek veriyor

Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı ve Moskova Bölgesi Ruhani İşler İdaresi Başkanı Ruşan Hazrat Abbyasov, Rusya'daki ümmetin Rus devletinin pozisyonuna destek verdiğini, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararının Türkiye'nin iç meselesi olduğunu söyledi.

"Mümin kardeşlerimizi tebrik ettik"

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda düzenlenen 'Din ve Dünya Görüşü' projesinin basın toplantısında konuşan Abbyasov, "Devletin pozisyonuyla dayanışma içindeyiz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin iç meselesidir. İnananlar için duaya açılan her yer bizi mutlu ediyor. Mümin kardeşlerimizi tebrik ettik” ifadelerini kullandı.

Abbyasov, ümmetin Ortodoksların tutumunu anlayışla karşıladığını ve Ayasofya'nın statüsünde meydana gelen değişiklikte diğer dinlerin temsilcileri için olumlu yönler olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce giriş bileti için para ödenmesi gerekiyordu ve uzun kuyruklar oluşuyordu. Şimdi tüm inananlara açık olacak. İslam kanunlarına göre, camide ibadet sırasında diğer dinlerin temsilcilerinin bulunmasına izin veriliyor. Örneğin Moskova’daki Ulu Cami herkese açık. Sadece Cuma namazı saatinde cami tamamıyla dolu, o da bir saat sürüyor. Zamanın geri kalanında Ayasofya’da ayrı bir bölüm ayrılacağını sanıyorum."