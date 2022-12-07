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Dünya Rusya Merkez Bankasından petrol açıklaması: Yeni ekonomik şoklar arasında
Dünya

Rusya Merkez Bankasından petrol açıklaması: Yeni ekonomik şoklar arasında

Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yeni yaptırım ve tavan fiyat uygulamasının, ülkedeki ekonomik faaliyetleri önemli oranda azaltabilecek “yeni ekonomik şoklar” olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 20:00:00 -
Rusya Merkez Bankasından petrol açıklaması: Yeni ekonomik şoklar arasında

Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yönelik yeni yaptırım ve tavan fiyat uygulamasının, ülkedeki ekonomik faaliyetleri önemli oranda azaltabilecek “yeni ekonomik şoklar” olduğunu bildirdi.

Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Eğilimler ne anlatıyor?” başlıklı raporda, kısmi seferberliğin, Rus ekonomisi için ekim ortasında ve kasım başında kısa süreli düşüş yaşattığı belirtildi.

Kasımın ikinci yarısında ekonominin genel olarak tekrar istikrarlı bir sürece girdiği bilgisine yer verilen raporda, bunun ana nedeni olarak devletin verdiği sipariş desteklerine işaret edildi.

Raporda, AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün ithalatını durdurması ve Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamaya başlamasının ise Rus ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi.

AB’nin yeni adımlarının ekonomide şok oluşturabileceğine işaret edilen raporda, “Rus petrolüne yönelik Avrupa’nın yaptırımları ve tavan fiyat uygulaması, Rusya’daki ekonomik faaliyeti önemli oranda azaltabilecek yeni ekonomik şoklar arasında ön plana çıkıyor.” ifadesine yer verildi.

AB ülkeleri 2 Aralık’ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda 5 Aralık'tan itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uygulayacak.

Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını açıklamıştı.

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