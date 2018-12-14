Rusya Merkez Bankası'ndan faiz arttırma kararı
Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 0,25 baz puan artırarak yüzde 7,75'e yükseltti.14 Aralık 2018 Cuma 16:37
Bankadan yapılan açıklamada, enflasyondaki risklerin devam etmesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık artışa gidilerek 7,75'e çıkarıldığı belirtildi.
Ülkede yeni yıldan itibaren yükselecek KDV oranları nedeniyle fiyatlarda baskı oluştuğuna işaret edilen açıklamada, gelecek yıl Rus ekonomisindeki büyümenin yüzde 1,2 ila yüzde 1,7 arasında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
Enflasyonun yüzde 4 seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor
Rusya'da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4 seviyesinde seyretmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl ise KDV artışı nedeniyle yüzde 4 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi.
Rusya Merkez Bankası, eylül ayında gerçekleştirdiği toplantıda, enflasyon risklerinin artması nedeniyle Aralık 2014'ten bu yana ilk defa faiz yükseltmişti.
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