Rusya Merkez Bankası'ndan beklentilerin üzerinde karar!

Rusya Merkez Bankası(CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı 100 baz puan artışla yüzde 7,50'den yüzde 8,50'ye çıkarıldı. Piyasalarda beklenti 50 baz puan artış olacağı yönündeydi.

Banka, bir sonraki toplantı için de faiz artırımı kapısını açık bıraktı.

Bu ay başında Rusya İstatistik Kurumu(Rosstat), Haziran ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,51'den yüzde 3,25'e çıktığını açıkladı.

CBR, geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra acil bir toplantıyla faizi yüzde 20'ye çıkardıktan sonra, yılın ortalarında başladığı indirimlerine 2022 yılı Eylül ayında yüzde 7,50 seviyesinde ara verdi. Ancak Ülkede yeniden enflasyonist baskıların artmaya başlaması ile yapılan anketlerde bu toplantı için 50 baz puan artış olacağı beklentisi oluştu.

CBR'nin açıklamasında, "Yurt içi talepte artış üretimi artırma kapasitesini aştı, bunda iş gücü temin edilebilirliğinin sınırlı olması etkili oldu." denildi.

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Banka, enflasyon beklentilerinin yükseldiğine işaret etti.