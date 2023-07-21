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Ekonomi Rusya Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası faiz kararını duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-21 20:33:00 -
Rusya Merkez Bankası faiz kararını duyurdu

Rusya Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan artırma kararı aldı.

Rusya Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan artırarak %8.5'e çıkardı.

Banka politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 8,50 seviyesine yükseltti. Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin %8'e çıkarılmasını bekliyordu.

Karar metninde "Rusya Merkez Bankası, 2024 ve sonrasında enflasyonu yüzde 4'e yakın bir seviyede istikrara kavuşturmak için bir sonraki toplantılarında faiz artırımına gitme olasılığını açık tutmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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