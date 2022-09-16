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Dünya Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Dolar ve euro zehirli hale geldi
Dünya

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Dolar ve euro zehirli hale geldi

Nabiullina, dolar ve euroda dondurulma riskleri olduğunu söyledi. Rus yetkili, "Bu paraları basanlar, aktif şekilde bu paraları kullanmamızı istemiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 18:24:00 -
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Dolar ve euro zehirli hale geldi

Nabiullina, dolar ve euroda dondurulma riskleri olduğunu söyledi. Rus yetkili, "Bu paraları basanlar, aktif şekilde bu paraları kullanmamızı istemiyor" dedi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkesinin ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nabiullina, politika faiz oranını yüzde 8’den yüzde 7,5’e düşürme kararı sonrası konuştu.

"Vatandaşlar harcamaktan çok tasarrufa yöneliyor"

Rus halkının enflasyon beklentilerinin yüksek düzeyde olduğunu belirten Nabiullina, “Fiyatlardaki birkaç aylık düşüşe rağmen, nüfusun enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerde kalmasından endişe duyuyoruz.” dedi.

Gelecekte enflasyon baskısının artabileceğini anlatan Nabiullina, “Bu, diğer gerekçelerin yanı sıra halkın tasarruf etme eğiliminin azalmasıyla gerçekleşebilir. Şu anda vatandaşlar harcamaktan çok tasarrufa yöneliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"Dolar ve euro, dondurulma riskleri nedeniyle zehirli hale geldi"

Sözü dolar ve euroya getiren Nabiullina, Rusya’da yaptırımlar nedeniyle söz konusu para birimlerinin kullanımının azaldığını anlatarak, şöyle dedi:

“Alıştığımız para birimleri, rezerv para birimleri dolar ve euro, dondurulma riskleri nedeniyle çok sayıda kişi için zehirli hale geldi. Bu paraları basanlar da bizim aktif bir şekilde bu paraları kullanmamızı istemiyorlar.”

Öte yandan politika faiz oranının yüzde 7,5’e düşürüldüğünü anımsatan Nabiullina, “Bunun nötr para politikası bölgesinde bir seviye olduğunu düşünüyoruz. Faiz oranın daha da düşürülmesi için gerekli alanın daraldığına inanıyoruz.

Faiz indirimlerine yönelik döngü tamamlanmaya yakın. Nötr bölgede kalmanın uygun olacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Dijital rubleyi 15 bankayla test ediyoruz"

AA'nın haberine göre, Rusya Merkez Bankası Başkanı, dijital ruble konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirterek, şöyle dedi:

“Bu proje konusunda aktif bir şekilde çalışıyoruz. Mali sistemin gelişmesi ve ödemeler için son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

Şu anda dijital rubleyi 15 bankayla test ediyoruz. Gerçek müşterilerle ise sınırlı miktarlarda 1 Nisan 2023 gibi çalışmaya başlamak istiyoruz.”

 

 

 

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