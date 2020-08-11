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Korona Virüs

Rusya lideri Vladimir Putin, müjdeyi böyle duyurdu: Koronavirüs aşısı resmen tescillendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:01:00 - 2020-08-11 12:23:38
Rusya lideri Vladimir Putin, müjdeyi böyle duyurdu: Koronavirüs aşısı resmen tescillendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı.

Küresel çapta yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları dünya çapında büyük önem kazandı.

Dünyanın ilk koronavirüs aşısı tescillendi

Birçok ülke aşı çalışmalarında araştırma sürecinden öteye geçip insanlar üzerinde deneme aşamasına geçerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sevindiren haberi duyurdu.

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalıştırmalarına ilişkin açıklamada bulunan Putin, Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından yapılan ve 2 aydan kısa süren insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini duyurdu.

Putin, kızını da aşıladı

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bu onayın, güvenlik ve etkinlik testleri devam ederken dahi toplu aşılamanın önünü açtığı belirtildi.

Öte yandan kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini duyuran Putin, kızının da aşılandığını açıkladı.

Ölümcül koronavirüs salgınına karşı henüz bilinen etkili bir aşı olmazken, Putin'in tescillendiğini açıkladığı aşının ne kadar etkili olacağı ise merak konusu oldu.

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Yorumlar

seli

At yalanı seveyim inananı:D (Neymiş efendim kızımda aşı olmuşmuş,denek olmuşmuş vs.vs.) Ah rusya ya hep aynısınız.
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mevhibe inal

Dünyayı BigPharma'nın tuzaklarından kurtaracak haber. Sağlık kar kapısı olmaktan çıkmadan dünyada rahat yok..
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