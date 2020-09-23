Rusya lideri Putin'den nükleer santral tepkisi: Odunla mı ısınacaksınız

Rusya lideri Vladimir Putin, Nükleer İşçi Günü kapsamında Kremlin Sarayı'nda işçilerle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Putin, nükleer santrallerin dünya için temiz enerji kaynakları olduğunu söyledi.

Ülkesinin nükleer santrallere verdiği öneme vurgu yapan Rus lider, nükleer santralleri kapatan ülkelere tepki gösterdi.

İşte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i o sözleri:

"Geçmiş zamanlarda Almanya'da konuşmuştum. Şimdi siz nükleer santralleri kapatıyorsunuz. Bizden gaz almak istemiyorsunuz. Peki ısınmak için ne kullanacaksınız? Yakacak odunla mı? Ama yakacak odun da yok. Bunun için Sibirya'ya gitmelisin"

Nükleer santral üzerinden batılı ülkelere tepkisini sürdüren Putin, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar gelişiyor ve teknoloji daha karmaşık hale geliyor. Bir gün insanlık mükemmele ulaşacak. Ama Avrupa'daki ortaklarımız işleri ciddi şekilde zorlaştırıyor. Çünkü birçok ülkede nükleer santraller kapalı. Hala birincil enerji kaynağı net değil"