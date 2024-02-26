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Gündem Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği ve teşekkür
Gündem

Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği ve teşekkür

Yeniakit Publisher
2024-02-26 11:47:00 -
Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği ve teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti. Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti." ifadeleri yer aldı.

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