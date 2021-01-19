Rusya Lideri Putin dondurucu soğukta buz gibi suya girdi! İşte o anlar..

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Hristiyanların Epifani bayramını kutlamak için eksi 20 derecedeki buzlu suya girdi.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin kutladığı ve Epifani Bayramı olarak bilinen etkinlik için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, buzlu su törenine katıldı.

Putin buz gibi suya 3 kez dalıp çıktı

Geleneğe göre üç kez buzlu suya dalıp çıkan Putin'in görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Putin'in soğuk suya girmesine rağmen hiçbir tepki vermemesi ise dikkat çekti. Rus liderin, Moskova bölgesinde dini vecibesini yerine getirdiği bildirildi ancak suya girdiği yerin bilgileri açıklanmadı.

Geleneksel anma etkinliği

Rusya'da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor.