Rusya Lideri Putin: Doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta

Orman yangınlarının ardından konuşan Rus lider, iklim konusuyla sistematik biçimde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iklim değişikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Putin, ülkenin doğusundaki Sibirya bölgesinde yüzbinlerce hektar alanı etkilemeye devam eden orman yangınlarına ilişkin yetkililerle video-konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Zararların tespiti konusu

Yangınların verdiği zarara ilişkin değerlendirmelerin hızlıca yapılması gerektiğini vurgulayan Putin, “Konutları ve sosyal açıdan önemli tesisleri restore etmek için ilgili planların hızlıca onaylanması gerekmektedir.” diye konuştu.

"İklim konusuyla sistematik bir şekilde mücadele edilmeli"

Ülkede son dönemde artan doğa felaketlerine dikkati çeken Putin, şunları belirtti:

“Rusya’nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta. Güneyde bir ayda yağması beklenen toplam yağmur birkaç saat içerisinde yağabiliyor. Doğuda ise kuraklık, kuvvetli ve ani rüzgarlar arttı. Gelecek için iklim konusuyla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor.”

3 milyon hektar küle döndü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.